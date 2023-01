Deputado Sargento Rodrigues volta a defender invasão em Brasília

Sargento Rodrigues é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Redes Sociais)









LEIA - PM tenta tirar poucos manifestantes que ainda se mantêm na Raja



A ALMG também afirmou que, levando-se em conta os sinais de alerta de invasão em instituições democráticas, a segurança no entorno do prédio está sendo reforçada. No texto, a Casa parlamentar chama as invasões de “atos terroristas” e cobra providências “rápidas, energéticas e eficientes” contra os atos antidemocráticos.A ALMG também afirmou que, levando-se em conta os sinais de alerta de invasão em instituições democráticas, a segurança no entorno do prédio está sendo reforçada.

O deputado estadual mineiro Sargento Rodrigues (PL), que nesse domingo (8/1) publicou um vídeo da invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal, voltou a defender os ataques terroristas nesta segunda-feira (9/1).Aliado e correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Rodrigues usou as redes sociais para reforçar um posicionamento golpista, ao publicar três textos em seus "stories".