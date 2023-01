Constantino apoia atos terroristas, segundo Guga Chacra

As contas nas redes sociais de Constantino estão bloqueadas no Brasil devido a uma decisão da Justiça. Entretando, nos Estados Unidos, onde o comentarista reside, suas postagens seguem sendo realizadas.

"A conta do 'Oi Rodrigo' está bloqueada no Brasil. Mas segue aberta nos EUA, onde eu moro, e ele está compulsivamente postando no Twitter em apoio aos vândalos que invadiram a sede dos 3 poderes. Isso direto da poltrona do condomínio dele em Boca Raton, na Florida", postou Chacra em seu Twitter.