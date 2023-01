Segundo escalão do governo Lula ainda está incompleto

Lula afirmou que o governo deve estar completo até 24 de janeiro (foto: Evaristo Sa/AFP) A primeira semana do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi suficiente para contemplar partidos aliados em cargos do segundo escalão da gestão federal. O petista, em reunião ministerial realizada na última sexta-feira , afirmou que o governo deve estar montado até 24 de janeiro. Especialistas afirmam que as escolhas para o time não serão fáceis, pois há muito a se dizer com esses cargos. Se, por um lado, tendem a reunir pessoas com perfil técnico, por outro abrigam velhos conhecidos do PT.









ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) , disse, após o encontro de Lula com os ministros na sexta, que vai atender, na distribuição de cargos, todas as legendas que vão compor a base de sustentação do governo no Congresso. De acordo com o titular da pasta, serão levados em conta critérios políticos e técnicos.





"Não são composições com pessoas diferentes. São composições que buscam pessoas que reúnam as duas qualidades: tenham representação, do peso político no Congresso, e tragam consigo uma capacidade técnica de encaminhar aquilo que é pertinente à sua pasta e à área onde ele vai ser indicado", afirmou.

Segundo César, o Partido dos Trabalhadores sempre quis ocupar esses cargos. "Podemos citar, como exemplo, a indicação para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) feita pelo ministro da Educação, Camilo Santana", apontou.

As nomeações no MEC foram bastante comemoradas, pois abriram espaço para mulheres e técnicas qualificadas, como a professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília (UnB), que foi anunciada na última sexta como a nova presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).





Cargos de confiança

Outro indício que mostra as preferências para os cargos do segundo escalão é a escolha do ex-chanceler Celso Amorim, que volta como assessor especial de Lula. A nomeação foi publicada na edição-extra do Diário Oficial da União (DOU), na quinta-feira. Amorim esteve à frente do Itamaraty nas duas gestões anteriores do chefe do Executivo. Já no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, comandou a Defesa.