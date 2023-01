Um dia depois do desmonte, bolsonaristas voltam a ocupar a Raja Gabaglia

Bolsonaristas voltaram a ocupar as duas pistas da Av. Raja Gabaglia em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar neste sábado (7/1). Vestidos de verde e amarelo, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestam contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedem intervenção das Forças Armadas.