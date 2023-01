Michelle Bolsonaro deve ganhar salário de R$ 33 mil do PL

Michelle e Jair Bolsonaro devem ganhar salários do Partido Liberal (foto: AFP/REPRODUÇÃO) O Partido Liberal (PL) deve pagar à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro um salário estimado em R$ 33 mil, equivalente ao salário de um deputado. O valor foi decidido após o partido desistir de custear um aluguel do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília.





Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ofereceu ao ex-presidente o cargo de presidente de honra do partido. Com isso, Bolsonaro deve receber R$ 36 mil.





Os valores, no entanto, só poderão ser pagos se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar o desbloqueio das contas da legenda.