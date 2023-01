Ex-ministro de Bolsonaro critica linguagem neutra adotada no governo Lula

Termo 'todes' foi adotado pelo governo Lula nas cerimônias de posse de ministros (foto: Evaristo Sa/AFP)



Criticada durante a era Bolsonaro, linguagem foi utilizada em cerimônias de posse de ministros do novo governo. O ex-ministro da Educação Victor Godoy usou as redes sociais, na manhã deste sábado (7/1), para criticar a linguagem neutra adotada pelo governo Lula.Criticada durante a era Bolsonaro, linguagem foi utilizada em cerimônias de posse de ministros do novo governo.









Para o ex-ministro, Lula está adotando a linguagem neutra para "agradar uma parcela minoritária da população" e acredita que este movimento pode impactar o processo de alfabetização das crianças.





"Enquanto Ministro da Educação, fui contra o uso da linguagem neutra, preservando o mais belo edifício nacional: a língua portuguesa. A linguagem neutra impactará significativamente o processo de alfabetização em nosso país. (...) É lamentável ver nossa língua ser deturpada em cerimônias oficiais do governo, justamente por quem deveria zelar por um dos maiores patrimônios do povo brasileiro", criticou o ex-ministro.





"A linguagem neutra trará retrocessos preocupantes para a alfabetização. Para agradar uma parcela minoritária da população, podem colocar em risco a educação de milhões de crianças, prejudicando o futuro de nossa nação", completou.

'Todes'

Durante a posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), a cerimonialista se dirigiu ao público com "todos, todas e todes" . A utilização do pronome neutro também ocorreu nas cerimônias dos ministérios de Direitos Humanos e da Cidadania, da Cultura, da Mulher, e das secretarias Geral da Presidência e de Relações Institucionais.





O termo "todes" também foi utilizado pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, na cerimônia de transmissão de cargo da ministra da Cultura, Margareth Menezes.





Com o uso do termo, o assunto foi parar no trending topics do Twitter e dividiu opiniões.