Diarista viraliza ao oferecer ''faxinão pesado'' a Janja

O influencer brasiliense Tiago Haka viralizou nas redes sociais ao fazer uma proposta de trabalho bem inusitada à primeira-dama do Brasil (foto: Reprodução) O influencer brasiliense Tiago Haka viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira (6/1), ao fazer uma proposta de trabalho bem inusitada à primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Para a esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele ofereceu um "faxinão pesado" no Palácio do Alvorada, após a repercussão de que o espaço estaria depredado





Nascido em Sobradinho II, Tiago morou em Planaltina antes de se mudar para São Paulo, há sete anos. Lá, ele compartilha nas redes sociais as empreitadas como o trabalho dele de diarista. Segundo o brasiliense, o tweet foi para brincadeira, mas se rolar convite por parte da primeira-dama, ele topa. "A gente está em aberto para ir lá no Planalto para fazer a limpeza. Se ela quiser me convidar para fazer um faxinão, estou disponível, viu?", brinca Tiago, em entrevista ao Correio.

Quando morava no DF, Tiago trabalhou na Secretaria de Trabalho, lotado na agência do trabalhador do Paranoá, durante 2011 a 2014. "Fiz um trabalho bacana por lá. Trabalhei por lá como atendente. Foi um trabalho muito bacana para a população, ajudando a sociedade a se recolocar no mercado de trabalho", relembra.





Até a publicação desta matéria, o tweet de Tiago atingiu mais de 35 mil curtidas. "Hey, @JanjaLula bora fazer o faxinão pesado no Palácio do Alvorada mermã? Sou brasiliense, diarista e disponível pro trabalho. Beijos!", brincou. No Twitter, ele soma mais de 120 mil seguidores no perfil @homemdiarista.





Nos comentários, várias pessoas ficaram surpresos por saber que o influencer nasceu na capital federal. "Meu Deus, você é de Brasília? Tu não imagina minha alegria agora", disse uma seguidora. "Tu és brasiliense? Marrapaz, se eu soubesse já tinha te contratado pra uma diária um tempo desses kkkkk", brincou outro.





Tiago iniciou os trabalhos como diarista há três anos, por conta da pandemia da covid-19. Ele contou à reportagem que essa profissão que exerce, mostrando os seus trabalhos na internet, fizeram com ele pudesse fazer um intercâmbio na Irlanda, daqui uns meses. "É um mercado carente de bons profissionais, e também ensinar uma galera que não entende sobre limpeza doméstica. Usei as redes a meu favor, e estou em contagem regressiva para fazer intercâmbio em outro país. Tudo graças à faxina, conquistando espaço com essa profissão tão estigmatizada no Brasil", contou.





Alvorada

O caso do Palácio do Planalto repercutiu nos últimos dias nas redes sociais. A convite de Janja, a apresentadora da Globo News, Natuza Nery, visitou o palácio e percebeu, de perto, danificações no piso, teto, tapetes e móveis. A falta de manutenção no edifício deixou danos que levarão, ao menos, 20 dias para serem reparados e, consequentemente, atrasar a mudança do presidente para o local.





Guiada por Janja, Natuza conheceu os cômodos da casa, a área privativa que deverá ser morada de Lula e a primeira-dama, bem como a Sala de Estado, destinada para reuniões de trabalho da Presidência da República. De acordo com a jornalista, o estado geral da residência "não é bom e exige muitos reparos".





No espaço onde Lula e Janja devem morar, existem tapetes rasgados, infiltrações no teto, janelas quebradas, sofás danificados e obras de arte que deveriam estar nas paredes, mas foram retiradas e ainda não localizadas. Já no cômodo reservado para reuniões, o assoalho de madeira está com tábuas soltas e quadros estragados pela exposição ao sol.





Na quarta-feira (4/1), o Correio já havia adiantado que os danos encontrados no Palácio da Alvorada, após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), exigiriam reparos. O local passou por uma inspeção e, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), as infiltrações causadas por falta de manutenção deixaram estragos no piso e teto e, além de obras de arte, móveis e peças foram retiradas do acervo da residência. Segundo o ministro, o governo federal vai realizar uma força-tarefa para fazer os reparos no prazo.





O Palácio é um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e isso inclui o acervo de artes dentro do edifício. Rui Costa disse, ainda, que Bolsonaro teria deixado algumas portas de acesso do Palácio do Planalto trancadas e sem chave, causando dor de cabeça a Lula, que teve que trocar as fechaduras.





Após a reforma, Janja alegou que pretende reabrir parte do Alvorada à visitação pública. Antes de Bolsonaro se mudar para o local, a população podia visitar os cômodos do Palácio que não fazem parte da morada presidencial, mas, quando o governo anterior assumiu o poder, o edifício foi fechado ao público.





*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti