Lula cria Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Candomblé

A religião é a prática das crenças africanas trazidas para o Brasil pelas pessoas escravizadas. Portanto, não é uma religião africana e, sim, afro-brasileira. (foto: Ricardo Stuckert/PT)





O projeto é de novembro de 2015 e assinado pelo deputado Vicente Paulo da Silva (PT).





Terreiros de umbanda e candomblé em Esmeraldas são alvos de vandalismo No Brasil

O candomblé surgiu no continente africano, na região onde hoje se situa a República Federal da Nigéria, e acompanhou as inúmeras levas de escravos que aportaram o solo brasileiro no século XVI.





A religião é a prática das crenças africanas trazidas para o Brasil pelas pessoas escravizadas. Portanto, não é uma religião africana e, sim, afro-brasileira.





Proibida e discriminada por séculos, com seus praticantes tendo sofrido prisões e perseguições, a religião até hoje é alvo de diversos preconceitos e intolerâncias religiosas. Primeira-dama

Janja faz parte do Candomblé (foto: Redes Sociais/Reprodução)







Ao ser questionada sobre o assunto em entrevista ao "Fantastico", Janja afirmou que “não se diminuiu”.



“Ter sido atacada por conta disso não me diminui. Pelo contrário, eu acho que ser ligada a uma religião de matriz africana só me dá orgulho. Talvez isso represente um pouco do que são os brasileiros e as brasileiras. Eu sou aquela pessoa que se emociona na missa, com a fala do padre, e também com o tambor. Também me emociono com um hino de louvor a Deus. E muitas pessoas disseram para mim: ‘Você precisa apagar aquela foto’. Tem uma foto minha no Instagram com algumas imagens de orixás. Eu não vou apagar. Aquilo também me representa", declarou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, que será comemorado em 21 de março.