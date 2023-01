Desmonte de acampamento bolsonarista leva BH aos trending topics

Belo Horizonte ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (6/1), após a prefeitura da cidade autorizar o desmonte do acampamento bolsonarista. Os manifestantes estavam alojados na Avenida Raja Gabaglia, em frente à sede da 4ª Região Militar, na Região Centro-Sul da capital mineira, há 66 dias.

Com mais de 28 mil menções, o termo "Raja", onde se concentravam as manifestações pela derrota de Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo cargo de Presidente da República, chegou a ocupar a terceira posição no trending topics da rede social.

Nos comentários que vinculam as expressões, as opiniões se dividem (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press + Reprodução)

Nos comentários que vinculam as expressões, as opiniões se dividem, por um lado, os opositores dos protestos concordam com a ação promovida pela Guarda Municipal e Polícia Militar, mas criticam a demora pela execução do feito. Por outro lado, bolsonaristas desaprovam e afirmam que a intervenção é uma "covardia".