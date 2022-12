'Quem perdeu as eleições que fique quietinho', diz Lula sobre a posse

Em referência às comemorações e à programação de shows que vão marcar a posse presidencial, prevista para este domingo (1º/1), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , disse que quem venceu as eleições tem o direito de fazer uma grande festa popular, e quem perdeu "que fique quietinho".

"Todo mundo está convidado para o ato da posse. Por favor, domingo, estejam aí [em Brasília], que não vai ter barulho. Não fiquem preocupados. Quem perdeu as eleições que fique quietinho. E quem ganhou tem o direito de fazer uma grande festa popular aqui em Brasília", afirmou, na quinta-feira (29/12), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), durante o anúncio dos últimos ministros que vão compor seu governo.