Sonia Guajajara confirma que será ministra dos Povos Indígenas

Sonia Guajajara será ministra dos Povos Indígenas (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Sonia Guajajara (PSOL-SP) confirmou hoje (29/12), por meio das redes sociais, que vai ser a ministra dos Povos Indígenas no novo governo. O anuncio da deputada federal eleita por São Paulo foi feito antes do pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para divulgar os últimos nomes dos ministérios do novo governo.









"Mais do que uma conquista pessoal, esta é uma conquista coletiva dos povos indígenas, um marco na nossa história de luta e resistência. A criação do Ministério dos Povos Indígenas é a confirmação do compromisso que o presidente Lula assume conosco, garantindo a nós autonomia e espaço para tomar decisões sobre nossos territórios, nossos corpos e nossos modos de viver", escreveu a futura ministra.