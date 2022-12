Equipe de Lula quer fim pactuado de atos, mas admite retirada à força de bolsonaristas

Acampamento bolsonarista em Brasília (DF) (foto: Wallace Martins/Futura Press/Folhapress)

A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), espera que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército na capital federal tenha um desfecho "pactuado", mas não descarta a retirada compulsória dos manifestantes até o dia 1º de janeiro, quando será realizada a cerimônia de posse do petista.

Segundo o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), será feita uma avaliação de segurança na próxima quinta-feira (29) "a partir do cenário que se colocar nos próximos dias" para tomar uma decisão sobre a manutenção do acampamento.

A tentativa de atentado terrorista com bomba no sábado (24) reforçou a preocupação do entorno do futuro mandatário sobre questões de segurança do presidente e do público que participará da cerimônia de posse.



"Quanto mais se der de modo pactuado, mediante conciliação, melhor. Essa é a opção do presidente Lula neste momento. É claro que se não houver essa providência, outras serão tomadas, mas isso num segundo momento", afirmou Dino.

O futuro ministro falou à imprensa após ter se reunido na manhã desta terça-feira (27) com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), no Palácio do Buriti, para tratar do esquema de segurança da posse do presidente eleito.

Também participaram do encontro José Múcio Monteiro, que comandará a Defesa, e o delegado Andrei Passos Rodrigues, futuro diretor-geral da Polícia Federal.

Dino afirmou que a equipe do presidente eleito lida com um cenário de "desocupação voluntária" dos manifestantes e que acreditam que isso ocorrerá antes da posse. "Se isso não ocorrer, aí se abrem outras possibilidades de uma retirada compulsória."

Dino afirmou que o foco, inicialmente, é a desmobilização do acampamento em Brasília, diante da cerimônia de posse. E que, após o dia 1º de janeiro, Lula, Múcio e os comandantes das Forças Armadas irão tratar do cenário nacional.

À imprensa Múcio divergiu do tom de Dino e afirmou que os atos antidemocráticos em frente aos quartéis têm sido "pacíficos".

"Lá, eu estava conversando com o Ibaneis e os ministros, existem pedintes que vão lá receber comida, pessoas que vivem pela rua dormindo nas praças [do quartel], porque tem um certo abrigo", disse.



Segundo Múcio, os atos terroristas são isolados e não representam os acampamentos nos QGs do Exército.

"Eu torço e peço a Deus que ele [acampamento] vá se esvaindo, porque o protesto político termina perdendo o sentido [com a posse de Lula]. As nossas preocupações são com esse movimento no último sábado. Precisamos estar preparados para que o inesperado resolva fazer uma surpresa", completou.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, a equipe do presidente eleito discute reforçar a segurança do petista durante a cerimônia de posse, neste domingo (1º), após um bolsonarista tentar realizar um atentado com bomba no sábado (24).

Dino reforçou que as solenidades da cerimônia de posse serão seguras e afirmou que o planejamento de segurança do evento, que é revisto diariamente, prevê a tomada de algumas decisões no próprio dia 1º, entre elas a escolha sobre o carro que Lula desfilará.

Por motivos de segurança, há dois cenários em estudo: um em que o petista estará no tradicional Rolls Royce conversível; outro em que fará o percurso num carro fechado e blindado. A decisão será avaliada de acordo com a situação de animosidade política e eventuais riscos mapeados no dia.

"Que as pessoas podem ter absoluta certeza do empenho integral do Ministério da Justiça e Defesa e do Governo do Distrito Federal, e portanto do todo sistema de segurança, que estará totalmente mobilizado segundo a vontade de Deus e do povo", afirmou Dino.

Durante a reunião desta terça, o principal pedido da equipe de Lula ao Governo do Distrito Federal era a participarão de todo o efetivo das forças policiais da capital durante a posse de Lula.

Ibaneis afirmou que o pedido será atendido. "Todo o efetivo da Polícia Militar [atuará na posse], da Polícia Civil, atuando de apoio e infiltrado durante todo o movimento", disse.

Segundo o governador, a Polícia Civil do DF também tem atuado para realizar novas operações contra pessoas que tentem planejar algum ataque à posse de Lula.

"Há uma certa preocupação diante dos últimos acontecimentos, e aguardamos novas operações [da Polícia Civil] até o dia da posse, para conseguir desmobilizar", completou.

Uma das operações esperadas pelo governador é a prisão de Alan Diego dos Santos Rodrigues, o segundo suspeito de participar da tentativa de explosão de um caminhão com gasolina no Aeroporto Internacional de Brasília.

Ibaneis disse que a polícia já identificou que o suspeito deixou a cidade. "Estamos atrás dele e teremos notícia nas próximas horas", concluiu.