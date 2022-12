Bolsonarista tentou explodir bomba para "chamar atenção ao movimento"

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um vídeo obtido pela reportagem do Correio detalha o arsenal encontrado na casa do suspeito de armar uma bomba próximo ao Aeroporto de Brasília. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque. pic.twitter.com/6zrWVfRJAs %u2014 Correio Braziliense (@correio) December 25, 2022

O homem preso após tentar explodir uma bomba, na manhã deste sábado (24/12), na área do Aeroporto Internacional de Brasília , buscava "chamar atenção" para o movimento a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo a Polícia Civil, o homem tem 54 anos, é empresário, do Pará e mudou-se para o Sudoeste, em Brasília, para participar do acampamento bolsonarista em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.A frente das investigações, o diretor geral da PCDF, Robson Cândido, confirmou durante coletiva de imprensa que o homem trouxe do Pará um fuzil, duas espingardas, pistolas, revolveres, munições e uniformes de soldados do Exército. "Ele confessou que tinha intenção de cometer um crime no Aeroporto, com objetivo de chamar atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, que eles estão empenhado no QG. Os armamentos estavam na camionete dele, mas com certeza temos outras pessoas envolvidas nisso. A PCDF vai apurar, identificar e prender. Não aceitaremos atos extremistas na capital do país", falou Robson.

O homem foi preso por investigadores da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) em um apartamento alugado no Sudoeste. No carro dele foi encontrado “grande quantidade de explosivos e armamento”, e na residência estava um verdadeiro arsenal com diversas armas e munições.

Segundo a PCDF, o criminoso tem registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC). Questionado, o delegado Robson Cândido explicou que ele tem a licença, porém tudo que foi apreendido, está fora das normas.

"Ele é CAC, porém tudo que encontramos está fora das normas. Sendo assim, ele será autuado por porte, posse ilegal de armas de fogo, munição e artefatos explosivos e por crime contra o Estado democrático de direito", revelou o diretor geral.



Pelo Twitter, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, comunicou a prisão do suspeito. "Cumprimentos a Polícia Civil do DF pela prisão e apreensões efetuadas nesta noite, com aparente ligação com o artefao explosivo desta manhã. Fotos mostram o terrível efeito do extremismo no Brasil. Que todos rezemos nesta noite por PAZ", disse.

Entenda a história

Na tarde deste sábado, o Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu desativar um artefato explosivo encontrado próximo ao Aeroporto de Brasília, por volta de 13h20.

O material explosivo foi encontrado dentro de uma caixa por funcionários da Inframérica por volta de 7h45, após um caminhão ter deixado a caixa na via pública, ainda pela madrugada. Os funcionários interditaram parte da pista com cones, e esperaram os policiais militares chegarem.

Com a PMDF no local, uma das pistas sentido ao Aeroporto de Brasília foi interditada. O procedimento para a remoção do objeto, que são duas bananas de dinamite ligadas a um fio, iniciou por volta de 11h55 pelo Esquadrão de Bombas da corporação. Às 13h20, o grupo desativou a bomba, e deixou o local logo após, seguido do CBMDF e da PF. Policiais civis ficaram por lá para a realização da perícia.

“No local, realizou-se a desativação do artefato explosivo. O material apreendido foi entregue de forma segura à perícia da PCDF”, detalhou a PMDF, em nota.Pelo Twitter, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que está acompanhando a operação sobre a suposta bomba encontrada próximo ao aeroporto. O ex-governador do Maranhão está em viagem para São Luís (MA), onde passará o Natal ao lado da família. “Estamos acompanhando as apurações sobre o suposto artefato explosivo encontrado em Brasília na manhã deste sábado. Teremos informações oficiais em breve”, disse o ministro.

Caso suspeito na Asa Sul

Na sexta-feira (23/12) — antevéspera de Natal —, as equipes da Polícia Militar (PMDF) atenderam uma ocorrência de suspeita de bomba na 216 Sul. Após duas horas e meia de investigações, a corporação concluiu que não existia um artefato explosivo na mochila do suspeito — um homem de aproximadamente 30 anos — que estava em um ônibus.

De acordo com a coordenação das investigações, nenhum artefato ou substância ilícita foi encontrada na mochila. “O suspeito foi liberado e vamos desocupar as vias. Após a apuração do BOPE, concluímos que não havia bomba”, ressaltou o major Newton.