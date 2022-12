Após 2 meses, Bolsonaro faz passeio de moto na véspera do Natal

Bolsonaro em motociata, neste sábado (24/12) (foto: Reprodução/TikTok)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Palácio da Alvorada neste sábado (24/12) para fazer um passeio de moto pela primeira vez desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro. O passeio durou cerca de 15 minutos.

Acompanhado por batedores, Bolsonaro passeou pela Vila Planalto e voltou ao Alvorada. Na chegada, conversou com apoiadores que o esperavam em frente ao palácio.

Presidente sai de moto pela primeira vez depois da eleição pic.twitter.com/XkiHa017dz %u2014 Paulo Generoso (@Paulogeneroso) December 24, 2022

A campanha do presidente à reeleição ficou marcada pelas motociatas, eventos em que reunia milhares de apoiadores para passear pelas pistas de diversos estados.

A prática foi reduzida no segundo turno, quando Bolsonaro recebeu conselhos para ser mais pragmático na reta final da campanha, e abandonada após o fim da eleição, com o presidente isolado no Palácio da Alvorada, visto em curtas aparições e eventos militares.

Pouco depois de retornar ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro saiu novamente, desta vez em um carro, sem informar para onde ia.

As aparições públicas do presidente rarearam depois da derrota para o presidente eleito Lula nas eleições deste ano. Ele se limitou quase exclusivamente a participar de formaturas militares, mas sem discursar.

Em algumas ocasiões Bolsonaro também encontrou apoiadores que vão até o Palácio da Alvorada para acompanhar a cerimônia de arreamento da bandeira, que ocorre todo dia às 18h. Em um desses dias o presidente discursou para os presentes.