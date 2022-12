Bolsonaro pede seguidores no Linkedin e viraliza; veja reação

Bolsonaro deixará cargo da presidência em 9 dias (foto: EVARISTO SA / AFP)

Uma postagem feita nas redes socais do presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou a atenção de usuários nesta sexta-feira (23/12). Publicada nos stories, a postagem pedia para que seguidores do presidente se inscrevessem no LinkedIn dele — rede social de negócios, usada para divulgar e buscar vagas de emprego.