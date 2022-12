Marina volta a ser cotada para o Meio Ambiente

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reavalia indicar a deputada federal Marina Silva (Rede) para assumir o Ministério do Meio Ambiente. O petista chegou a oferecer o cargo para a senadora Simone Tebet (MDB) nesta sexta-feira (23/12) durante uma reunião em Brasília, no Distrito Federal. ASsim, ele colocaria Marina como “autoridade climática”, mas a proposta não foi aceita por ela.

De acordo com informações da GloboNews, a conversa com Tebet havia ficado "inconclusiva" porque ela não queria atravessar o caminho da ex-ministra. Por isso, Lula também se reuniu com a aliada e, segundo o colunista Kennedy Alencar, do UOL, ficou definido que Marina assumirá a pasta em 2023.

Servidores do Ministério do Meio Ambiente emitiram uma nota reforçando a necessidade da nomeação de alguém respeitado por ambientalistas. "A Ascema Nacional [Associação Nacional dos Servidores Ambientais] se posiciona favorável a um nome de uma liderança que defenda a pauta socioambiental de fato, frente ao caos e desafios atuais", diz a associação de servidores. Reservadamente, a nota é tida como um sinal de reforço ao apoio dos trabalhadores da área ao nome da ex-ministra.

No Twitter, a deputada informou sobre a situação. “Tive uma boa conversa com o @LulaOficial sobre os rumos da política socioambiental do país. Esclareço que no encontro não tratamos sobre convite para assumir a autoridade climática , que defendo ser um cargo técnico vinculado ao Ministério do Meio Ambiente”, escreveu.