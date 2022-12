Empresário paga fiança de R$ 60,6 mil após ameaçar Randolfe Rodrigues

PF apreendeu na casa do empresário dez armas de fogo, como fuzil, espingardas, revólver e pistolas (foto: Reprodução/Redes Sociais e Pedro França/Agência Senado)

O empresário Júlio Farias, preso em flagrante na quinta-feira (22/12) após ter ameaçado o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), recebeu liberdade provisória após pagar fiança de 50 salários mínimos, o equivalente a R$ 60,6 mil.

Farias foi detido por posse ilegal de um silenciador para fuzil, comprado na internet. A Polícia Federal apreendeu na casa dele, em Macapá, dez armas de fogo, como fuzil, espingardas, revólver e pistolas, bem como 3.153 munições de diversos calibres. Segundo a PF, a pena pode chegar a até seis anos de prisão.

De acordo com a decisão de soltura, Farias já foi condenado anteriormente por crime contra o meio ambiente. O empresário, que é dono de postos de combustíveis, publicou mais de um vídeo nas redes sociais xingando e dizendo que agrediria Randolfe.

A Polícia Legislativa do Senado Federal apontou que há "fortes indícios de ameaça e crimes contra a honra" do senador. No Facebook, além de demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário fazia posts contra o PT e membros da legenda.