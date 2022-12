Rodrigo Pacheco: reforma tributária é fundamental em 2023

Rodrigo Pacheco diz que reforma tributária é fundamental em 2023 (foto: YouTube/Reprodução TV Senado)

“Nós temos obviamente um compromisso com reformas que ainda estão pendentes, uma delas é a reforma tributária. Eu considero que deve ser prioridade do Congresso Nacional, juntamente com o próximo governo. Nós temos um sistema de arrecadação que precisa ser desburocratizado, mais simplificado e com mais justiça social”, disse o presidente em entrevista à imprensa no Salão Verde.