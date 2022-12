Alckmin: 'Houve um desmonte do estado brasileiro. São 14 mil obras paradas'

Vice-presidente eleito e coordenador da transição do novo governo de Lula (PT), aponta quadro "difícil e triste" para nova gestão (foto: Evaristo Sá/AFP)





O governo de Jair Bolsonaro (PL) deixa um "legado" de 14 mil obras públicas paralisadas em todo o país. O dado foi apresentado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) durante apresentação do relatório final de transição de governo.Ele avalia que, ao longo dos quatro anos de gestão de Bolsonaro, houve um desmonte do estado brasileiro. "Mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão. Uma tarefa hercúlea que vem pela frente", declarou.Estão paradas obras de construção de escolas, hospitais, pontes, praças, rodovias, ciclovias, quadras esportivas, mercados públicos, abrigos, casas populares, aterros sanitários, sistemas de saneamento e urbanização, terminais de passageiros e diversos outros empreendimentos.RetrocessosA equipe de transição apresentou nesta quinta-feira (12/12) um relatório com o raio X do governo Bolsonaro e a situação em que estão os ministérios, políticas e programas sociais.Alckmin destacou retrocessos em diversas áreas e disse que o governo federal andou pra trás. Ele apontou diagnósticos preocupantes da gestão de Bolsonaro nas áreas de educação, saúde e meio ambiente.