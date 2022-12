Lula parabeniza papa Francisco pelo aniversário de 86 anos

Numa rede social, Lula parabenizou o papa Francisco e disse que ele é exemplo de "solidariedade e dedicação no combate à fome" (foto: Reproducao/Twitter Lula Oficial/Ricardo Stuckert ) O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou hoje (17) o papa Francisco por seu aniversário. O pontífice completa 86 anos neste sábado.





Por meio de mensagem numa rede social, Lula escreveu que Francisco é exemplo de “solidariedade e dedicação no combate à fome”. O texto é acompanhado de uma foto dos dois num aperto de mãos.





Educação, saúde e moradia: compromissos de Lula

Lula encontra-se em Brasília neste sábado (17), em reuniões com aliados no hotel em que está hospedado. Espera-se que ele anuncie em breve os demais integrantes de seu gabinete ministerial.





Mais cedo, o presidente eleito publicou outro post, no qual disse que atualmente quer assumir compromissos com educação, saúde e moradia. “Em 2003, eu disse que tinha um único compromisso. Queria que o povo pudesse comer 3 vezes por dia ao final do mandato. Hoje eu quero assumir outros compromissos, com a educação básica, com a saúde, com a questão da moradia. Nós vamos cuidar do povo brasileiro. Bom dia!”, escreveu.