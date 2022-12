Lula vai ter 37 ministros; nomes devem ser anunciados na próxima semana

Governo Lula (foto) terá 37 ministérios; atuais pastas vão ser desmembradas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), disse, neste sábado (17/12), que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai ter 37 ministérios. O anúncio foi feito em Brasília (DF), após uma reunião da cúpula petista com Lula. A ideia, segundo Rui Costa, é divulgar o organograma final da nova gestão até a segunda-feira (19). Os ocupantes das pastas que ainda não tiveram titulares anunciados devem ser publicizados ao longo da próxima semana.





"Ele (Lula) já está fazendo várias conversas com os nomes que vai anunciar. Ao longo da semana, ele vai anunciando. Não vai ter um dia de anunciar todos. Ele pretende diluir isso ao longo da semana", disse Rui Costa, ex-governador da Bahia.Além dele, participaram da reunião com Lula a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. A ideia, segundo Costa, é repetir a estrutura governamental do segundo mandato de Lula.

Um dos expedientes que vão ser reeditados, por exemplo, são os retornos dos ministérios do Transporte e dos Portos. Atualmente, as duas áreas são ligadas à pasta de Infraestrutura. Os postos dos novos ministros vão ser criados por meio de medida provisória. Apesar disso, a ordem de Lula é não inflar a máquina pública.



"Não haverá criação de cargos. Os cargos serão dos atuais ministérios, que serão distribuídos", explicou Rui Costa. "É trocar o pneu da bicicleta com ela andando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Um trabalho de reconstrução", emendou.

Povos originários terão ministério



Rui Costa confirmou, ainda, que o novo presidente vai criar o Ministério dos Povos Originários. Segundo ele, a pasta simboliza "reparação" aos entraves vividos pelos nativos nos últimos anos.



"Ele (Lula) entende que essa é uma questão muito emblemática, não só para o Brasil, mas para a comunidade internacional", pontuou.

Segundo o ex-governador baiano, a "criatividade" vai ser a chave para transformar os atuais 23 ministérios em 37. "Teremos áreas comuns para vários ministérios. Por exemplo: hoje, o Ministério da Economia desmembra em Indústria e Comércio e Planejamento e Gestão. Mas, a área-meio será a mesma, compartilhada com os outros ministérios", explicou.