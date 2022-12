MDB briga por 3 ministérios no governo Lula e um deles será de Simone Tebet

Simone Tebet foi candidata à presidência, mas no segundo turno apoiou Lula e fez parte da campanha petista (foto: Ricardo Stuckert) A presença da senadora Simone Tebet (MDB-MS), ontem, na cerimônia de encerramento dos trabalhos dos grupos temáticos do gabinete de transição agitou os bastidores do CCBB. Recebida como celebridade por voluntários que aguardavam, em fila, a hora de entrar no auditório, ela tirou fotos, ganhou abraços, deu entrevistas, mas recusou-se a comentar sua provável indicação para o ministério do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa costura está sendo conduzida pelo presidente do partido, deputado federal Baleia Rossi (SP), que, no início da manhã, reuniu-se por mais de uma hora com a presidente do PT e coordenadora política do gabinete provisório, Gleisi Hoffmann (PR). O MDB deverá ter três ministérios, e Tebet estará em um deles.

Agradecimento

Para evitar mais ruídos, Lula elogiou publicamente o apoio que recebeu da senadora à sua campanha, em uma das únicas citações nominais de políticos não petistas na lista de agradecimentos. O outro lembrado foi o senador paranaense Carlos Fávaro, cotado como nome do PSD para o Ministério da Agricultura.





"Quero agradecer à senadora Simone Tebet, que teve um papel importante na minha campanha, e a outras pessoas que, no anonimato, apoiaram a gente", disse o presidente eleito.

Tebet está convencida de que não precisa comprar briga com o PT. Pastas como Educação e Meio Ambiente (cuja principal candidata é a deputada eleita Marina Silva, Rede-SP) estão na mesa de negociação de Baleia Rossi com Gleisi e Lula. "Essa (definição de ministérios) é uma questão que vai ter que perguntar para o presidente do partido. Estou aqui como senadora e como convidada do grupo de coordenação na área do desenvolvimento social", desconversou a senadora sobre a presença no evento.

Além da pasta a ser destinada a Tebet, o MDB pleiteia mais dois ministérios para atender às bancadas na Câmara e no Senado. A cota dos senadores deverá ser preenchida pelo senador eleito Renan Filho, filho de Renan Calheiros (MDB-AL) — principal líder da bancada nordestina que apoiou Lula desde o primeiro turno.



O representante da Câmara ainda está sendo negociado. O senador eleito Elder Barbalho tenta emplacar o nome do irmão, Jader Filho (MDB-PA), mas a bancada prefere um veterano como José Priante Junior, também paraense.