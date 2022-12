Justiça ordena que posts de Eduardo Bolsonaro e Hang sejam excluídos

Gravação publicada pelo filho do presidente reúne imagens da cratera que se abriu na Marginal Tietê e entrevistas com mulheres que trabalham na empresa responsável pela obra (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Justiça de São Paulo determinou que o Twitter apagasse as postagens do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, em que eles fizeram declarações machistas sobre desabamento nas obras de construção da linha 6-laranja do metrô de São Paulo, em fevereiro deste ano. Na ocasião, os bolsonaristas atribuíram o acidente à contratação de engenheiras.A decisão foi assinada pela juíza Luciana Biagio Laquimia, da 17ª Vara Cível de São Paulo. Ela afirmou que a postagem "consiste em estéril manifestação sexista, machista e misógina, juridicamente violadora de direitos". A magistrada ainda disse que "Luciano Hang e Eduardo Bolsonaro, pessoas públicas, postaram vídeo em seus perfis oficiais do Twitter em que sumariamente julgaram e condenaram as autoras pela responsabilidade do acidente nas obras".

Hang e Bolsonaro também foram condenados a pagar os custos processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 10 mil. A rede social já removeu as publicações. Foram as próprias engenheiras que pediram a exclusão do conteúdo ofensivo. Elas aparecem no vídeo institucional da Acciona, uma das empresas responsáveis pela obra.A gravação publicada pelo filho do presidente reúne imagens da cratera que se abriu na Marginal Tietê e entrevistas com mulheres que trabalham na empresa responsável pela obra.“‘Procuro sempre contratar mulheres’, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia e etc”, escreveu Eduardo Bolsonaro na internet.Na época, a Acciona repudiou as declarações do deputado e classificou o ato como “desrespeitoso” e "misógino". A companhia também afirmou que estuda medidas judiciais contra o parlamentar.