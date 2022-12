Haddad sobre governo Lula: 'Pobre no orçamento e rico no imposto de renda'

Fernando Haddad foi escolhido para ser o ministro da Fazendoa no governo Lula (foto: Reprodução/Youtube) Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) disse que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu para ele cumprir uma promessa no futuro governo: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. A declaração foi dada nesta quinta-feira, no evento "Natal dos Catadores de Lixo".









Embora Lula seja defensor da medida, ele acredita que a maioria no Congresso Nacional é contrária à ideia.

"Ele falou [Lula]: 'Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda'. Então, ele nos convidou para essa nova tarefa, e se a gente tiver o mesmo êxito que teve quando nos colocou a tarefa da Educação, nós vamos ter um país mais justo como nós precisamos", afirmou Haddad.



"Todo mundo precisa de uma oportunidade na vida. Com essa frase simples, o Lula resumiu o que espera da área econômica do seu governo: justiça social", completou.