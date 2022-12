Sergio Moro para Richarlison, atacante da Seleção: 'Cabeça erguida'

Moro parabenizou Seleção Brasileira em comentário de post do Richarlison (foto: Mauro Pimentel/AFP/Reprodução/Redes Sociais)

O senador eleito Sergio Moro (União-PR) recomendou ao atacante Richarlison ficar de "cabeça erguida" após a eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo.O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro respondeu um desabafo do camisa 9 nas redes sociais. "Cabeça erguida, vocês foram gigantes!!".Richarlison, que marcou três gols em quatro jogos na Copa, lamentou o fim do sonho do hexa em 2022. "Essa é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título".