'Time merecia mais', diz Lula após derrota do Brasil na Copa

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar 2022, elogiou o gol de Neymar e disse que grupo "merecia mais". A seleção brasileira perdeu para a Croácia nos pênaltis após empate em 1 a 1 na prorrogação.

"Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir", escreveu no Twitter.

No início da competição, Lula convocou a população a usar as cores verde e amarela para torcerem pela seleção brasileira. As cores da bandeira e a camiseta da seleção brasileira têm sido usadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde 2018.

Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), acompanharam, comentaram e comemoraram os resultados do Brasil a cada jogo na competição até aqui. A dupla fez publicações no Twitter e assistiu aos jogos mesmo em meio à transição de governo.

Na segunda-feira (5), Lula também gravou um vídeo no qual mandou um abraço e desejou saúde a Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebendo tratamento paliativo para câncer.

Já o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), ainda não se manifestou nas redes sociais sobre o estado de saúde de Pelé. Bolsonaro também não publicou nada relacionado à Copa do Mundo ou sobre os jogos do Brasil.

