Ciro Nogueira sobre choro de Bolsonaro: 'Livre para ser como ele é'

Durante 4 anos, tentaram desumanizar o presidente @jairbolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem: sensibilidade, simplicidade, humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) December 5, 2022

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), comentou o choro do presidente Jair Bolsonaro (PL), uma cerimônia das Forças Armadas em Brasília, realizada nesta segunda-feira (5/12).Segundo Nogueira, Bolsonaro foi às lágrimas na ocasião porque, durante todo o mandato, foi criticado duramente e teve que controlar suas emoções. Agora, prestes a sair do cargo, o mandatário pode agir "como ele é".

"Durante 4 anos, tentaram desumanizar o presidente Jair Bolsonaro. Tentaram retirar o que ele mais tem: sensibilidade, simplicidade, humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é", comentou Ciro no Twitter.



No evento em que chorou, Bolsonaro cumprimentou militares. Seguindo o padrão dos candidatos à reeleição derrotados, não discursou para os presentes.

'Apaziguador'

Em julho de 2021, o então senador Ciro Nogueira assumiu o cargo a Casa Civil. O presidente confiou a ele a missão de angariar apoio no Congresso Nacional, principalmente no Senado, e assim conter o desgaste pelo qual o Planalto passava em decorrência da CPI da COVID.

Há 22 anos no Congresso, Ciro já apoiou os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. A aliança com Bolsonaro começou a ser construída em meados de 2020, quando o piauiense se tornou um dos principais defensores do presidente.