Bela Gil em BH: 'Não é só combater a fome, mas oferecer qualidade e saúde'

Bela Gil foi jurada em festival que reuniu restaurantes populares da capital (foto: Ramon Lisboa/ EM/ D.A. Press) A apresentadora e chef de cozinha, Bela Gil, esteve em Belo Horizonte neste sábado (3/12) e falou sobre o desafio a ser enfrentado pelo próximo governo federal em oferecer acesso à alimentação de qualidade para os brasileiros. Integrante do núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome na equipe de transição governamental, ela foi jurada de um festival gastronômico que reuniu os restaurantes populares da capital mineira no Mercado da Lagoinha, Região Noroeste da cidade.













Bela Gil ainda falou sobre a possibilidade do combate à fome ser aliado ao oferecimento de uma alimentação saudável. Ela cita um estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (USP) para dizer que, além da insegurança alimentar, é importante evitar que a dieta da população seja baseada em alimentos nocivos à saúde.





“A gente não quer pensar só em acabar com a fome porque, dependendo do que a gente oferece, sabemos que pode prejudicar a saúde do indivíduo. Saiu um estudo recentemente mostrando que, em 2019, 57 mil pessoas morreram por causas diretamente relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. Então a gente precisa ter um olhar cuidadoso para a alimentação. Não é só combater a fome, mas oferecer qualidade e saúde”, afirmou.









Além de Bela Gil, o deputado estadual André Quintão (PT) foi outro membro do núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome que participou do IV Festival Gastronômico dos Restaurantes Populares. O evento, neste ano, teve como tema, pratos à base de vegetais.