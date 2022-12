Mourão sobre política de Lula: 'Negacionismo econômico'

O vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (PL-RS), voltou a fazer críticas sobre as diretrizes econômicas do próximo governo. Nesta sexta-feira (2/12), o general disse que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer aumentar gastos públicos antes de rever regras fiscais.

Em seu perfil no Twitter, Mourão classificou a postura do governo que assume em janeiro como ‘negacionismo econômico’. “O futuro governo deseja aumentar o gasto para depois rever a regra fiscal. Puro negacionismo econômico, cujo resultado será aumento da dívida, da inflação e desvalorização do Real, penalizando o povo”.

Nos comentários da postagem, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) pedem ajuda ao general, citando intervenção militar e cobrando esforços para impedir a posse de Lula. Outros perfis citam números sobre a economia do atual governo federal para cobrar e criticar o vice-presidente.

Não é a primeira vez que Mourão faz comentários sobre Lula no aspecto econômico desde que o petista venceu as eleições. Dias após o pleito, por exemplo, o general chegou a classificar a PEC da Transição, iniciativa da equipe de transição governamental junto ao Congresso para permitir investimentos públicos acima do teto de gastos, como um “ estupro de R$ 200 bilhões no orçamento ”.