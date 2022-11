Deputada do PT diz que foi vítima de violência política: 'Seita de ódio'

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) denunciou um caso de violência política que aconteceu com ela na última quinta-feira (24/11), no aeroporto de Brasília. Durante uma sessão no Plenário da Câmara dos Deputados, nessa terça-feira (29/11), a parlamentar disse que ataques racistas têm sido fruto do bolsonarismo e disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) promove uma "seita de ódio".

"Na quinta-feira, eu fui hostilizada no aeroporto. Nesses 80 anos da minha vida, eu nunca vi ninguém ousar tanto com uma frase que eu nem quero repetir aqui. Foi uma coisa violenta, e todos ficaram pasmos de ver. Eu, no guichê, não fazia nada ali a não ser ver a passagem para a troca do meu voo, e ele saiu de onde ele estava, ele acompanhado de mulher e filhos, e teve a coragem de me maltratar verbalmente, querendo que eu ficasse ali humilhada. Mas eu fiquei de cabeça erguida, porque eu não sou uma pessoa odiosa", relatou a parlamentar.