Gusttavo Lima nega saída do Brasil após derrota de Bolsonaro

Gusttavo Lima declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições (foto: Instagram/Reproducao)

Circulou pela redes sociais, nesta segunda-feira (28/11), um boato de que Gusttavo Lima venderia a mansão onde mora, em Goiânia, e sairia do Brasil após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas no dia 30 de outubro. O cantor foi um dos sertanejos que declararam apoio à reeleição do presidente.

O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter. No entanto, a assessoria do artista negou a informação e disse que o sertanejo não tem interesse de morar em outro lugar no momento.