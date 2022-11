Deputado eleito, Samuel Viana critica PEC da Transição: 'Cheque em branco'

O deputado federal eleito Samuel Viana (PL) criticou a PEC da Transição e disse que a proposta usa a prerrogativa de adotar Bolsa Família no valor de R$ 600 para acrescentar outros gastos além do limite fiscal. Filho do senador Carlos Viana (PL), ele assume, em 2023, seu primeiro cargo público.A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição é a medida adotada pela equipe que prepara a posse do novo governo federal para furar teto de gastos e permitir investimentos da União. A medida, que precisa ser avaliada no Congresso Nacional, prevê a exclusão de cerca de R$ 200 bilhões para investimentos públicos, incluindo o Bolsa Família.

Samuel, que adota um tom conciliador entre a futura bancada da PL e o futuro governo Lula, manifestou preocupação com a política fiscal na gestão do petista. “Me parece que o (próximo) governo não aprendeu com os erros do passado nessa questão da responsabilidade fiscal.Todos os brasileiros são a favor de políticas públicas sociais, eu, principalmente, sou muito ligado a isso mesmo estando hoje no PL. Mas ela não pode vir a qualquer custo [...] se a gente começa a extrapolar aquilo que o nosso país aguenta, a máquina vai pifar”.O deputado, eleito com mais de 62 mil votos, ainda criticou a composição da equipe de transição. Segundo Viana, há pessoas sendo nomeadas sem seguir critérios técnicos. Ele preferiu não citar nomes específicos.