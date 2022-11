Amoêdo anuncia desfiliação: 'O Novo não existe mais'

Apesar do agradecimento, Amoêdo também disse que o Novo, que ele fundou, 'não é mais o mesmo' (foto: Novo/Divulgação) João Amoêdo, fundador do partido Novo, deixou a legenda nesta sexta-feira (25/11), após apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022.





Nas redes sociais, Amoêdo contou como foi a experiência de deixar o Novo, a qual ele disse ter sido feita "com muito pesar".















Amoêdo critica 'CPI do abuso de autoridade': 'Inaceitável o Novo liderar' Apesar do agradecimento, Amoêdo também disse que o Novo, que ele fundou, “não é mais o mesmo”.







“Ao longo dos últimos 33 meses, sob a atual gestão, o Novo foi sendo desfigurado e se distanciou da sua concepção original de ser uma instituição inovadora que, com visão de longo prazo, sem culto a salvadores da pátria, representava a esperança de algo diferente na política”, disse.





Para Amoêdo, o Novo atual, “descumpre o próprio estatuto, aparelha sua Comissão de Ética para calar filiados, faz coligações apenas por interesses eleitorais, idolatra mandatários, não reconhece os erros, ataca os Poderes constituídos da República e estimula ações contra a democracia”.





“O partido, mesmo com o péssimo desempenho eleitoral, com a perda de milhares de filiados e a saída de inúmeros dirigentes, não esboça qualquer sinal de retomar o caminho original”, seguiu. “Ao contrário, a direção da instituição prefere ignorar as evidências, busca silenciar as vozes divergentes, transfere responsabilidades e segue prometendo que ‘agora será diferente’”, disse.



'Não me representa'

Para Amoêdo, o partido agora “não o representa mais”. Ele foi suspenso pela legenda após declarar voto em Lula no segundo turno das eleições.

Na ocasião, o empresário disse ter recebido a notícia com surpresa e indignação.