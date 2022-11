Amoêdo critica 'CPI do abuso de autoridade': 'Inaceitável o Novo liderar'

João Amoêdo disse que requerimento para CPI foge dos princípios do partido (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) O empresário João Amoêdo, um dos fundadores do partido Novo, criticou o requerimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra supostos abusos de autoridade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), protocolado pelo deputado federal Marcel van Hattem (Novo). Nas redes sociais, Amoêdo disse que é 'inaceitável' que a sigla lidere o pedido.









É inaceitável o NOVO liderar o pedido de CPI contra o STF e o TSE nesse momento



Uma ação que tem como objetivo incentivar a manutenção de manifestações golpistas e tumultuar a democracia.



O partido descumpre seu estatuto e se distancia ainda mais dos princípios da sua fundaçao. %u2014 João Amoêdo (@joaoamoedonovo) November 24, 2022

Abuso de autoridade

Segundo Marcel van Hattem, a finalidade da CPI é investigar a "violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade, por membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF)".

Nesta quinta-feira (24/11), o parlamentar conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação da CPI. O requerimento será analisado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).