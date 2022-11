TCU aponta cobertura vacinal sem controle e SUS em risco com Bolsonaro

O relatório do TCU também traz um diagnóstico geral sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO)

A equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Tribunal de Contas da União diz não ter identificado no governo de Jair Bolsonaro (PL) indicadores de cobertura vacinal contra a COVID-19. Por isso, não existe como avaliar o cumprimento de metas de imunização.