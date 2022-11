Alckmin anuncia parlamentares para a equipe de transição com 12 mineiros

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta terça-feira (22/11) os nomes dos parlamentares federais que vão fazer parte dos grupos técnicos da equipe de transição do governo.

Agricultura, Pecuária e Abastecimento: senador Irajá Abreu (PSD-TO) e deputado Carlos Tito (Avante-BA);

senador Irajá Abreu (PSD-TO) e deputado Carlos Tito (Avante-BA); Desenvolvimento Social e Combate à fome: senadora Tereza Neuman (PSD-AL) e deputados Washington Quaquá (PT-RJ), Carol Dartora (PT-PR) e Dulce Miranda (MD -TO);

senadora Tereza Neuman (PSD-AL) e deputados Washington Quaquá (PT-RJ), Carol Dartora (PT-PR) e Dulce Miranda (MD -TO); Centro de Governo : senador Jacques Vagner (PT-BA) e deputados José Nobre Guimarães (PT-CE), Lindbergh Farias (PT-RJ), Márcio Macêdo (PT-SE), Reginaldo Lopes (PT-MG);

: senador Jacques Vagner (PT-BA) e deputados José Nobre Guimarães (PT-CE), Lindbergh Farias (PT-RJ), Márcio Macêdo (PT-SE), Reginaldo Lopes (PT-MG); Cidades: deputados Afonso Florence (PT-BA), Hildo Rocha (MDB-MA), Jilmar Tatto (PT-SP), Leônidas Cristino (PDT-CE), Luizianne Lins (PT-CE), Márcio Jerry (PCdoB-MA), Natália Bonavides (PT-RN) e Waldenor Pereira (PT-BA)

deputados Afonso Florence (PT-BA), Hildo Rocha (MDB-MA), Jilmar Tatto (PT-SP), Leônidas Cristino (PDT-CE), Luizianne Lins (PT-CE), Márcio Jerry (PCdoB-MA), Natália Bonavides (PT-RN) e Waldenor Pereira (PT-BA) Ciência, Tecnologia e Inovação: deputados Expedito Netto (PSD-RO) e Leo de Brito (PT-AC)

deputados Expedito Netto (PSD-RO) e Leo de Brito (PT-AC) Comunicações: deputados André Figueiredo (PDT-CE), Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), Orlando Silva (PCdoB-SP) e Rui Falcão (PT-SP)

deputados André Figueiredo (PDT-CE), Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), Orlando Silva (PCdoB-SP) e Rui Falcão (PT-SP) Cultura: deputados Alexandre Frota (PROS-SP), Benedita da Silva (PT-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Marcelo Calero (PSD-RJ), Túlio Gadelha (Rede-PE)

deputados Alexandre Frota (PROS-SP), Benedita da Silva (PT-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Marcelo Calero (PSD-RJ), Túlio Gadelha (Rede-PE) Desenvolvoimento Agrário: Bira do Pindaré (PSB-MA), Bohn Gass (PT-RS), Célio Moura (PT-TO)

Bira do Pindaré (PSB-MA), Bohn Gass (PT-RS), Célio Moura (PT-TO) Desenvolvimento Regional: senador Rogério Carvalho (PT-SE) e deputados Gervásio Maia (PSB-PB), José Ricardo (PT-AM), Júlio César (PSD-PI), Marília Arraes (Solidariedade-PE), Milton Coelho (PSB-PE), Newton Cardoso Jr (MDB-MG) e Paulo Guedes (PT-MG)

senador Rogério Carvalho (PT-SE) e deputados Gervásio Maia (PSB-PB), José Ricardo (PT-AM), Júlio César (PSD-PI), Marília Arraes (Solidariedade-PE), Milton Coelho (PSB-PE), Newton Cardoso Jr (MDB-MG) e Paulo Guedes (PT-MG) Direitos Humanos: deputadas Rejane Dias (PT-PI) e Duda Salabert (PDT-MG)

deputadas Rejane Dias (PT-PI) e Duda Salabert (PDT-MG) Educação: deputadas Alice Portugal (PCdoB-BA), Ana Pimentel (PT-MG), Danilo Cabral (PSB-PE), Idilvan Alencar (PDT-CE) e Reginal Veras (PV-DF)

deputadas Alice Portugal (PCdoB-BA), Ana Pimentel (PT-MG), Danilo Cabral (PSB-PE), Idilvan Alencar (PDT-CE) e Reginal Veras (PV-DF) Esporte: senadora Leila do Vôlei (PDT-DF)

senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) Igualdade racial: deputadas Daiana Santos (PCdoB-RS), Dandara (PT-MG) e Taliria Petrone (PSOL-RJ)

deputadas Daiana Santos (PCdoB-RS), Dandara (PT-MG) e Taliria Petrone (PSOL-RJ) Indústria, Comércio e Serviços: senadora Zenaide Maia (Pros-RN) e deputados Zé Neto (PT-BA) e Sidney Leite (PSD-AM)

senadora Zenaide Maia (Pros-RN) e deputados Zé Neto (PT-BA) e Sidney Leite (PSD-AM) Infraestrutura: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) e deputados Edilázio Júnior (PSD-MA), José Priante (MDB-PA), Henrique Fontana (PT-RS) e Sebastião Oliveira (Avante-PE)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) e deputados Edilázio Júnior (PSD-MA), José Priante (MDB-PA), Henrique Fontana (PT-RS) e Sebastião Oliveira (Avante-PE) Justiça e Segurança Pública: deputados Adriana Accorsi (PT-GO), Tadeu Alencar (PSB-PE), Valtenir Pereira (MDB-MT)

deputados Adriana Accorsi (PT-GO), Tadeu Alencar (PSB-PE), Valtenir Pereira (MDB-MT) Juventude: deputado Miguel Ângelo (PT-MG)

deputado Miguel Ângelo (PT-MG) Meio Ambiente: deputados Alessandro Molon (PSB-RJ), Célio Studart (PSD-CE), Bacelar (PV-BA), Nilton Tatto (PT-SP) e Rodrigo Agostinho (PSB-SP)

deputados Alessandro Molon (PSB-RJ), Célio Studart (PSD-CE), Bacelar (PV-BA), Nilton Tatto (PT-SP) e Rodrigo Agostinho (PSB-SP) Minas e Energia: Odair Cunha (PT-MG)

Odair Cunha (PT-MG) Mulheres: deputadas Érika Kokay (PT-DF) e Lídice da Mata (PSB-BA)

deputadas Érika Kokay (PT-DF) e Lídice da Mata (PSB-BA) Pesca: deputados Ana Paula Lima (PT-SC) e José Airton Cirilo (PT-CE)

deputados Ana Paula Lima (PT-SC) e José Airton Cirilo (PT-CE) Planejamento, Orçamento e Gestão: deputados Mauro Benevides Filho (PDT-CE), Pedro Paulo (PSD-RJ) e Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

deputados Mauro Benevides Filho (PDT-CE), Pedro Paulo (PSD-RJ) e Renildo Calheiros (PCdoB-PE) Previdência Social: deputados Maria Arraes (Solidariedade-PE) e Ricardo Silva (PSD-SP)

deputados Maria Arraes (Solidariedade-PE) e Ricardo Silva (PSD-SP) Relações Exteriores: Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Arlindo Chinaglia (PT-SP) Saúde: deputados Bruno Farias (Avante-MG), Chico d'Ângelo (PDT-RJ), Daniel Soranz (PSD-RJ), Dimas Gadelha (PT-RJ), Eduardo Costa (PSD-PA), Joge Solla (PT-BA), Luciano Ducci (PSB-PR) e Weliton Prado (PROS-MG)

deputados Bruno Farias (Avante-MG), Chico d'Ângelo (PDT-RJ), Daniel Soranz (PSD-RJ), Dimas Gadelha (PT-RJ), Eduardo Costa (PSD-PA), Joge Solla (PT-BA), Luciano Ducci (PSB-PR) e Weliton Prado (PROS-MG) Trabalho: deputados Afonso Motta (PDT-RS), Daniel Almeida (PCdoB-BA), Rogério Correia (PT-MG) e Vicentinho (PT-SP)

deputados Afonso Motta (PDT-RS), Daniel Almeida (PCdoB-BA), Rogério Correia (PT-MG) e Vicentinho (PT-SP) Transparência, Integridade e Controle: deputados Alencar Santana (PT-SP) e Camilo Capiberibe (PSB-AP)

deputados Alencar Santana (PT-SP) e Camilo Capiberibe (PSB-AP) Turismo: deputados André de Paula (PSD-PE), Felipe Carreras (PSB-PE), Luís Tibé (Avante-MG), Wolney Queiroz (PDT-BA) e Zeca Dirceu (PT-PR)

Além dos parlamentares, Alckmin também divulgou os responsáveis por analisar a gestão do governo Bolsonaro e produzir relatórios "com recomendações para recuperarmos as políticas públicas do país", a pedido do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia: Governo Lula não precisa temer militares, diz general Santos Cruz Geraldo Alckmin foi eleito como vice de Lula nas eleições de 2022 (foto: Miguel Schincariol/AFP)



Ao todo, doze deputados mineiros foram escolhidos, são eles: Reginaldo Lopes (PT-MG), Duda Salabert (PDT-MG), Dandara (PT-MG), Newton Cardoso Jr (MDB-MG), Paulo Guedes (PT-MG), Ana Pimentel (PT-MG), Miguel Ângelo (PT-MG), Odair Cunha (PT-MG), Bruno Farias (Avante-MG), Weliton Prado (PROS-MG), Rogério Correia (PT-MG) e Luís Tibé (Avante-MG).