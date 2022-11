Após Goldfajn vencer, Alckmin diz que Lula quer 'estreitar laços' com o BID

Nas redes, Alckmin (ao fundo) falou sobre a eleição para o comando do BID (foto: Sergio Lima / AFP)

Pela primeira vez, o @el_BID terá um brasileiro no seu comando. Parabenizo o novo presidente Ilan Goldfajn pela vitória e, em nome do presidente @LulaOficial, reforço a disposição do Brasil em estreitar os laços com o banco pelo desenvolvimento econômico e social da nossa região. %u2014 Geraldo Alckmin %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@geraldoalckmin) November 20, 2022

Desconforto leva Mantega ao centro do debate

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) disse, neste domingo (20/11), que o Brasil tem a intenção de aprofundar as relações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Hoje, mais cedo, o economista brasileiro Ilan Goldfajn foi eleito presidente da instituição. Será a primeira vez que o país vai ter um representante no comando do banco, responsável por financiar projetos desenvolvimentistas nas Américas."Pela primeira vez, o BID terá um brasileiro no seu comando. Parabenizo o novo presidente Ilan Goldfajn pela vitória e, em nome do presidente Lula, reforço a disposição do Brasil em estreitar os laços com o banco pelo desenvolvimento econômico e social da nossa região", disse Alckmin, no Twitter.A declaração ocorre após aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem, publicamente, desconforto com a candidatura de Goldfajn. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, enviou e-mail à secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, sugerindo o adiamento do pleito do BID por 45 a 60 dias. A solicitação, contudo, não foi atendida.Nesta semana, Mantega renunciou à indicação para compor o gabinete de transição de Lula . Ele estava escalado para participar do grupo técnico sobre Planejamento, Orçamento e Gestão.Ex-presidente do Banco Central do Brasil, Goldfajn teve a candidatura referendada por Paulo Guedes, ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo a "Folha de S. Paulo", o PT desejava postergar a eleição do BID e, assim, articular em torno de outro postulante.