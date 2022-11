'Jamais será vermelha' e 'não tem dono': políticos celebram Dia da Bandeira

Durante o segundo turno, Bolsonaro ordenou a instalação de bandeira brasileira no Planalto; flâmula rasgou após vento forte (foto: EVARISTO SA / AFP)

Hoje é o dia da nossa Bandeira, que jamais será vermelha! pic.twitter.com/W4Y36FFs0L %u2014 Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) November 19, 2022

19 de novembro, dia da bandeira, símbolo do Brasil. Bandeira que não tem partido ou dono. Ela pertence a todos nós, brasileiras e brasileiros. Respeitar a bandeira é uma afirmação da nossa nacionalidade e da nossa cidadania. + %u2014 Simone Tebet (@simonetebetbr) November 19, 2022

Hoje, Dia da Bandeira, reforço a importância de valorizar este símbolo nacional e suas cores que representam nossas matas, nosso ouro e o nosso céu. A bandeira pertence a todos os brasileiros e brasileiras espalhados não apenas no Brasil, mas por todo o mundo. A bandeira é nossa! pic.twitter.com/LgDVH3ElqY %u2014 Wellington Dias (@wdiaspi) November 19, 2022

A bandeira verde e amarela é de todo o povo brasileiro! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



Via @PTnaCamara pic.twitter.com/hedy7OnGze %u2014 Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) November 19, 2022

Durante esses quatro anos de mandato tivemos alguém que verdadeiramente honrou o nosso verde e amarelo, resgatou o patriotismo e o orgulho de ser brasileiro.



Seguirei na luta ao lado do Capitão Jair Bolsonaro para que nossa bandeira jamais seja vermelha.



Salve a bandeira! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/d9RieeZYMM %u2014 Alana Passos (@AlanaPassosRJ) November 19, 2022

Bolsonaro e a bandeira

Da direita à esquerda, políticos celebraram, neste sábado (19/11), o Dia da Bandeira do Brasil. Após uma campanha eleitoral em que o verde e o amarelo, cores do pavilhão nacional, foram associados ao presidente Jair Bolsonaro (PL), aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentam desassociar os símbolos patrióticos do bolsonarismo. Do outro lado, a tese é de que a bandeira é uma alegoria de resistência a governos de esquerda."Hoje é o dia da nossa bandeira, que jamais será vermelha", disse, no Twitter, o deputado estadual Bruno Engler (PL), um dos principais apoiadores de Bolsonaro em Minas Gerais.Quem também recorreu às redes sociais para comentar sobre o Dia da Bandeira foi a senadora Simone Tebet (MDB-MS), terceira colocada no primeiro turno da disputa presidencial. Segundo a emedebista, apoiadora de Lula no segundo turno , o símbolo máximo do país "não tem partido ou dono"."Ela (a bandeira) pertence a todos nós, brasileiras e brasileiros. Respeitar a bandeira é uma afirmação da nossa nacionalidade e da nossa cidadania. Significa, sobretudo, respeitar os valores democráticos e republicanos", defendeu.O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), integrante do Conselho Político do gabinete de transição de Lula, adotou tom oposto. "A bandeira pertence a todos os brasileiros e brasileiras espalhados não apenas no Brasil, mas por todo o mundo. A bandeira é nossa", afirmou."A bandeira verde e amarela é de todo o povo brasileiro", concordou o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes, que lidera a bancada do PT na Câmara.A deputada estadual Alana Passos (PTB-RJ), por sua vez, utilizou a data nacional para enaltecer Bolsonaro. "Durante esses quatro anos de mandato, tivemos alguém que verdadeiramente honrou o nosso verde e amarelo, resgatou o patriotismo e o orgulho de ser brasileiro".A última publicação de Bolsonaro no Twitter, aliás, está relacionada à bandeira brasileira. Em 8 de novembro, ele publicou uma foto em que aparece à frente de uma imagem do pavilhão nacional.Durante o período eleitoral, Bolsonaro ordenou a instalação de versões gigantes da bandeira nacional no Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada, em Brasília (DF). O pavilhão colocado no Planalto chegou a rasgar por causa de fortes ventos