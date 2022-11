Primeiro-ministro de Portugal para Lula: 'Estávamos com saudades do Brasil'

Lula se encontrou com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, nesta sexta-feira (18/11) (foto: CARLOS COSTA / AFP) O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta sexta-feira (18/11) com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. No encontro, que ocorreu em Lisboa, o português comentou que o mundo estava “com saudade do Brasil” e que, agora, os dois países precisam “recuperar o tempo perdido”.









Costa sinalizou ainda que Portugal faz planos de estreitar o relacionamento com o Brasil. “Portugal tinha muita saudade do Brasil, há muito tempo estamos juntos. Eu, pessoalmente, tinha muita saudade do presidente Lula. Por isso quero agradecer essa oportunidade de recuperar o tempo que perdemos, que estivemos afastados. Temos muito a fazer em conjunto.”





Lula tem agenda em Portugal também neste sábado (19/11), quando vai se encontrar com a comunidade brasileira no Instituto Universitário de Lisboa.