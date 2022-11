Mourão sobre protestos em frente ao Exército: 'Política não pode entrar'

Hamilton Mourão, vice-presidente da República e senador eleito (foto: Reprodução/Twitter General Hamilton Mourão) O atual vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS), senador eleito nas eleições gerais deste ano, criticou manifestações realizadas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) desde 30 de outubro em frente a quartéis e outros pontos relacionados ao Exército Brasileiro. No dia 30, Bolsonaro perdeu a eleição presidencial em segundo turno para Lula (PT).









"As Forças Armadas se baseiam na hierarquia e na disciplina. Se elas fogem disso, viram um bando armado, que é o troço mais perigoso que tem. A política não pode estar dentro do quartel pois fere de morte a hierarquia e a disciplina. As Forças Armadas se mantiveram fora do governo, 95% dos militares que estavam dentro do governo eram da reserva. Você não viu um único general da ativa fazer algum pronunciamento", disse Mourão.





Lula foi eleito presidente com 50,9% dos votos válidos e governará o Brasil de 2023 a 2026. Já Mourão, vice de Bolsonaro, venceu para o cargo de senador pelo Rio Grande do Sul com 44% e terá mandato de 2023 a 2030.