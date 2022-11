Rosa Weber: "Liberdade de expressão não abriga agressões"

Dia Internacional da Tolerância

Rosa Weber, presidente do STF, em sessão planária nessa quarta-feira (16/11) (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, repudiou os ataques dos bolsonaristas a integrantes da Corte, durante sessão plenária desta quarta-feira (16/11). A magistrada disse que a liberdade de expressão, um dos princípios básicos da Constituição Federal, não pode servir de justificativa para hostilidade e agressões."Começo com um registro, cuja importância avulta nos tempos procelosos que estamos a viver, que me levaram na última segunda-feira, dia 14, a reafirmar, em nota pública, que a democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, se mostra absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão", disse.A fala se refere os episódios de ataques que os ministros do STF vêm sofrendo nos últimos dias. Os integrantes estão nos Estados Unidos para participar do Lide Brazil Conference e passaram a ser perseguidos e hostilizados pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) - derrotado nas eleições deste ano. Na segunda-feira (14), a Suprema Corte já tinha se manifestado e classificado os atos como "incompatíveis com a democracia".Weber também discursou em alusão ao Dia Internacional da Tolerância, comemorado nesta quarta-feira. "Nessa linha, digo eu, o exercício da tolerância é premissa fundamental para a concretização dos fundamentos da nossa República, conforme definidos no art. 1ª da Constituição de 1988, em especial a dignidade da pessoa humana e o significado da noção de pluralismo (CF, art. 1º, III e V), que compõem o conceito de Estado Democrático de Direito, mormente à constatação da riqueza sociológica, cultural e étnica de um país tão multifacetado como o Brasil", disse a ministra."Aliás, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), como sabido, em seu art. 13, § 5º, exclui expressamente do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento 'toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência'. A liberdade de expressão, reafirme-se, em absoluto não abriga agressões e manifestações que incitem ao ódio e à violência, inclusive moral", concluiu.