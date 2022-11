Padre desmente fake news de que sino tocou para comemorar vitória de Lula

Reitor do Santuário Santa Luzia, na Grande BH, pede respeito e conhecimento contra 'fofocas' (foto: Santuário Arquidiocesano Santa Luzia/Facebook/Reprodução) Insatisfeito com o que considera “pura fofoca e disse-me-disse”, o padre Felipe Lemos de Queirós, reitor e pároco do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, divulgou um áudio nas redes sociais para desmentir boatos de que teria mandado tocar o sino da igreja barroca, na noite do dia 30 de outubro, ao fim da apuração que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).









Padre Felipe explicou que em nenhum momento defendeu ou citou qualquer partido político ou candidato: “Quero esclarecer que não fiz campanha política para ninguém, pois não sou a favor de nenhum partido político. Sou a favor da vida, a favor da liberdade, da democracia e de que cada um vote em quem quiser. Rezamos para quem estiver no poder, seja quem for, possa governar segundo o coração de Deus”.





Intolerância

Destacando que as pessoas estão muito intolerantes e “adoecidas”, o reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia acredita que a melhor saída está no respeito. “As pessoas fazem muita fofoca, muito disse-me-disse, inventam mentiras. Temos que sanar isso. Chega de fake news em nossa sociedade”, comentou.





Por fim, padre Felipe fez o convite para que as pessoas conheçam o santuário e as tradições de Santa Luzia, de forma a entender as celebrações. “Essa é a melhor forma de se evitarem confusões”, destacou.