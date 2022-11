Bruno Farias critica suspensão do piso da enfermagem: 'É muito preocupante'

A lei, que garante o pagamento de, no mínimo, R$ 4.750 mil mensais a enfermeiros, R$ 3.325 a técnicos de enfermagem e R$ 2.375 a auxiliares de enfermagem e parteiras, já foi aprovada pelo Congresso. Falta, porém, o apontamento das fontes de custeio responsáveis por bancar o aumento. O imbróglio fez o piso ser suspenso poder judiciário.

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), Farias obteve 97,2 mil votos na corrida à Câmara dos Deputados. A instituição do piso salarial da categoria foi uma das bandeiras defendidas por ele durante a campanha.

De acordo com o deputado, a melhor fonte de custeio é ter um projeto aprovado permanentemente. "Um projeto provisório vai resolver nos próximos dois anos, mas queremos (o piso) permanente. É uma coisa justa. Tenho certeza que o Congresso Nacional vai fazer justiça contemplando os colegas da enfermagem. Foram os que vacinaram este país na pandemia. Os colegas da enfermagem têm o maior índice de adoecimento mental", ponderou.

A disputa por uma das 53 vagas de Minas na Câmara foi a primeira experiência dele na política eletiva. Embora o Avante tenha apoiado formalmente a campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Farias declarou neutralidade no embate entre o petista e Jair Bolsonaro (PL).

