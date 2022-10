'Tenho colegas que surtaram': técnica em enfermagem pede exoneração

O HC-UFTM é um hospital universitário e público que realiza atividades de ensino, pesquisa e assistência (foto: Edmundo Gomide/UFTM/Divulgação)

A técnica em enfermagem Vanessa Gomes, funcionária do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), publicou em suas redes sociais, no início da noite de ontem (20/10) um emocionante relato sobre o desgastante trabalho da profissão e também um desabafo a respeito de como o hospital lida com os profissionais da área da saúde que pedem afastamento por problemas psiquiátricos e psicológicos.Ela começa o texto da seguinte forma: “Tá vendo o sorriso na foto? Esse sorriso deixou de existir. A medida que ele foi se apagando eu fui adoecendo”, lamentou Vanessa, que começou a trabalhar no HC- UFTM em 2008 e atuou durante seis anos no berçário para bebês que necessitam de cuidados intensivos.“Quando passei no concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares assumi meu trabalho na UTI neo/ped; aí era só intensivão mesmo. Me adaptei rapidamente porque ainda era setor materno infantil, público que eu amo trabalhar”.Em seguida, a técnica de enfermagem desabafou: “Mas ninguém me falou que eu não teria desgaste físico, mas que teria um desgaste emocional com danos. Ninguém me falou e ninguém vê e cuida disso. Tenho colegas que surtaram, outras que se afastaram do trabalho com atestado psiquiátrico. Eu quase cheguei nessa fase. Graças à terapia, que eu busquei há um tempo, pois não temos esse suporte lá no HC, me salvei e tomei uma importante decisão: EXONERAÇÃO. Não se engane com o serviço público, ele te oferece uma estabilidade financeira que não compensa a falta de qualidade de vida”.Por outro lado, Vanessa Gomes também agradeceu ao hospital: “Ainda assim sou grata, considero o HC minha segunda casa e uma grandiosa escola. A família que formei lá dentro só tenho a agradecer, amizades preciosas. Aos pacientes que cuidei, aos familiares que confiaram a mim seus filhos, GRATIDÃO. Foram intensos 15 anos, que agora me despeço com missão cumprida”.solicitou ao HC-UFTM um posicionamento sobre o relato de afastamento de profissionais por razões psicológicas e de que forma a direção da unidade de saúde lida com esse tipo de problema. Até o momento, a reportagem não obteve resposta, porém mantém o espaço aberto caso a instituição queira se manifestar.