Técnica de enfermagem despedida por falta grave poderá retornar ao trabalho

Técnica de enfermagem denunciou falta de máscaras (foto: Reprodução)

Uma técnica de enfermagem e dirigente sindical ganhou na Justiça o direito de retornar ao emprego em um Hospital da cidade de Congonhas, no interior de Minas, além de receber o pagamento dos salários vencidos durante o período da suspensão do contrato de trabalho e uma indenização no valor de R$ 5 mil por danos morais.