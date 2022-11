Prazo para justificar ausência no 1º turno das eleições está terminando

O prazo para justificar o não comparecimento às urnas no primeiro turno das eleições de 2022 termina no dia 1º de dezembro, quinta-feira. Até o momento, quase três milhões de mineiros ainda não justificaram a ausência, segundo o Tribunal Regional Eleitoral.

A justificativa pode ser feita pela internet – pelo sistema Justifica, no site do TSE ; e pelo aplicativo para celular e-Título – ou presencialmente, em um cartório eleitoral. Além da declaração, é preciso apresentar um documento comprobatório do porquê não pôde comparecer às urnas. Cada justificativa será avaliada por um juiz.