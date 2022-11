Áurea Carolina é indicada à área de Cultura da equipe de transição de Lula

Áurea Carolina, deputada federal pelo PSOL-MG, fará parte da equipe de cultura na transição do governo Lula (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) A deputada federal Áurea Carolina (PSOL-MG) é mais uma mineira indicada à equipe de transição do próximo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito hoje (14/11) pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB) . Áurea vai compor o Grupo de Trabalho de Cultura, junto com mais outros cinco membros.





Fico honrada em receber esse chamado p/ contribuir com o processo histórico de retomada institucional das nossas políticas culturais.



Ao longo dos últimos 4 anos, nosso mandato integrou a Comissão de Cultura da Câmara, espaço fundamental p/ a resistência democrática. + %u2014 Áurea Carolina (@aureacarolinax) November 14, 2022







“Lá (Comissão de Cultura da Câmara) atuamos com firmeza no enfrentamento à censura, no socorro ao setor cultural na pandemia, pela descentralização e aprimoramento do fomento e pela valorização da cultura viva, das artes, das culturas negras e periféricas, do patrimônio e dos povos e comunidades tradicionais”, afirmou.





Áurea ainda ressaltou que a eleição de Lula foi um passo importante para a “retomada” da cultura no Brasil e que a área é essencial para a “reconstrução do país”.





“A eleição de Lula foi o primeiro passo para a reconstrução de um país que ressurgirá dos escombros do horror. Não tenho dúvidas do papel fundamental das artes e da cultura para cumprirmos plenamente essa tarefa”, finalizou.

Áurea foi escolhida por 162.740 eleitores em 2018. Antes, havia sido vereadora de Belo Horizonte por dois anos. No pleito de 2016, ela foi a parlamentar municipal com melhor desempenho da história da capital mineira, com mais de 17 mil votos – o recorde foi batido, quatro anos depois, por Duda Salabert (PDT) e Nikolas Ferreira (PL).





Em 2020, Áurea foi candidata a prefeita de Belo Horizonte, mas terminou a disputa em quarto lugar, com 8,33% dos votos válidos. O vencedor foi Alexandre Kalil (PSD), que em 2022 disputou o governo do estado.