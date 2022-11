Alexandre Silveira é indicado para área de Infraestrutura da transição

Alexandre Silveira foi o candidato ao Senado por Minas Gerais apoiado por Lula no pleito deste ano (foto: Ricardo Stuckert/PT) O senador de Minas Gerais Alexandre Silveira (PSD) vai compor a área de Infraestrutura da equipe de transição do próximo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito hoje (14/11) pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB).

De acordo com o Senador, a equipe de Infraestrutura da transição tem a meta de "recuperar a capacidade de investimentos", para que o país possa crescer, gerando renda e empregos.

“O objetivo do governo Lula é recuperar a capacidade de investimentos. O Poder Público precisa ser indutor de crescimento nacional, gerando renda, emprego, tornando o país atrativo para investimentos privados, imprescindíveis ao crescimento econômico e a altura das nossas potencialidades, com consequente melhoria na condição de vida de brasileiras e brasileiros”, afirmou o senador.

Silveira ainda ressaltou que a prioridade será preparar um diagnóstico com a atual situação, principalmente, das estradas do país. De acordo com a pesquisa divulgada esta semana pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 66% das rodovias brasileiras estão em condições classificadas como regular, ruim ou péssimo.





“Será um grande desafio encontrar soluções viáveis para a retomada dos investimentos, principalmente nas rodovias. Sabemos da importância dos investimentos nos outros modais, como o ferroviário, mas é urgente a necessidade da volta dos investimentos nas rodovias. Vamos trabalhar para buscar os dados necessários e para apontar possíveis soluções para o governo do presidente Lula”, completou.

Quem é Alexandre Silveira?

Alexandre Silveira é mineiro e senador da República pelo PSD. Foi diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula. O senador é delegado-geral de polícia e foi delegado de Trânsito. Como deputado federal, Silveira também foi vice-presidente da Comissão de Infraestrutura na Câmara Federal, onde apresentou propostas para melhorias na área de infraestrutura.





Silveira, que tentou a reeleição ao Senado no pleito deste ano, foi parte importante da campanha de Lula em Minas Gerais. Junto ao ex-candidato ao governo do estado, Alexandre Kalil (PSD), o senador ajudou o petista a ampliar seus votos no interior de Minas Gerais e continuou sendo parte da campanha mesmo não eleito para os próximos quatro anos no Congresso Nacional.





A passagem pelo Senado foi rápida. Silveira assumiu a cadeira neste ano, após o titular Antônio Anastasia (PSDB-MG) ocupar a vaga de Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Apesar disso, o senador teve uma participação importante na ampliação do Auxílio Brasil, do governo federal.

Ele apresentou o Projeto de Lei nº 625/2022, que pretendia disponibilizar a 13ª parcela do Auxílio Brasil. Além disso, Silveira conseguiu aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2022, apresentada por ele, que amplia o pagamento de benefícios sociais à população.





A PEC garantiu o aumento de R$ 200 no pagamento do Auxílio Brasil, a duplicação do valor pago do auxílio-gás e a criou o “voucher caminhoneiro”, no valor de R$ 1.000, com o objetivo de diminuir o valor do frete e frear a pressão sobre a inflação e o preço dos alimentos.