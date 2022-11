Macaé Evaristo vai compor área da Educação na equipe de transição de Lulac

A deputada estadual eleita Macaé Evaristo (PT-MG) foi indicada como membro da área da Educação da equipe de transição do próximo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito hoje (14/11) pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB). A parlamentar integra o Grupos de Trabalhos da Educação, convocada pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e coordenada pelo ex-ministro da pasta, Henrique Paim (PT).

Estou muito feliz e grata pelo anúncio feito pelo vice-presidente eleito @geraldoalckmin . Vamos lutar para que Educação pública no Brasil seja priorizada e devidamente respeitada. pic.twitter.com/L2SUIYDHr5

Graduada em Serviço Social, mestre e doutoranda em Educação, a também vereadora de Belo Horizonte foi a primeira mulher preta a ocupar os cargos de secretária municipal (2005 a 2012) e estadual (2015 a 2018) de Educação. Em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC).

Ela coordenou programas como a implantação de Escolas Indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em BH e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior, quando esteve no MEC, atuando em prol da inclusão educacional e da valorização dos professores.