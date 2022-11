Marina apresenta 'compromissos' ambientais de Lula a ministro britânico

Marina Silva conversou com Zac Goldsmith, integrante do governo britânico, sobre a pauta ambiental (foto: Reprodução/Twitter/Marina Silva)

Ex-ministra do Meio Ambiente, a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) levou ao governo do Reino Unido, neste domingo (13/11), alguns dos compromissos da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito da pauta ambiental. No Egito, onde está por causa da COP27, a cúpula do clima promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), Marina se encontrou com Frank Zacharias Goldsmith, o "Zac", ministro do Meio Ambiente do governo britânico."Falei sobre o compromisso assumido pelo presidente Lula de desenvolver o Brasil com democracia e sustentabilidade, o que significa apoio para ações voltadas para a transição energética, agricultura de baixo carbono e apoio às comunidades indígenas e tradicionais, a fim de alcançar o compromisso de desmatamento zero constante no programa de governo de Lula durante sua campanha", disse Marina, no Twitter, após o encontro.Muito ligada à causa ambiental, Marina é cotada para assumir função no governo que esteja ligada ao tema. "Falamos também da importância dos povos indígenas e seus territórios e de se investir na bioeconomia e em alternativas econômicas sustentáveis", continuou, ainda sobre o encontro com Goldsmith.

Segundo a deputada eleita, o britânico mostrou receptividade à agenda ambiental brasileira. "Ele se colocou à disposição para colaborar com o novo governo em suas iniciativas de combate às mudanças climáticas".





Lula é esperado para discursar na COP27

A viagem de Lula ao Egito será a primeira dele desde a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Na quarta-feira (16), o petista deve fazer um discurso aos participantes do evento.A expectativa é que Lula participe, também, de um encontro com os governadores Waldez Góes (PDT-AP), Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Hélder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO) e Marcos Rocha (União Brasil-RO). Ao lado do presidente eleito, os líderes locais vão participar do painel "Carta da Amazônia - uma agenda comum para a transição climática".Na quinta-feira (17), a agenda tem um encontro com representantes da sociedade civil brasileira. Previstas, ainda, conversas com emissários do Fórum Internacional dos Povos Indígenas e do Fórum dos Povos sobre Mudanças Climáticas.Do país africano, Lula segue para Portugal. Lá, ele deve se reunir com autoridades lusitanas.